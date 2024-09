Helpt gewichtsverlies Luca Brecel aan een heropleving? "Als je goed bent, zal je altijd goed zijn"

"Op training haal ik mijn beste niveau ooit, en in de wedstrijden boek ik vooruitgang", sprak een ontspannen Brecel dinsdag na zijn zege tegen de Chinees Tian Pengfei. "Alles is scherp en ik voel me goed. Ik kijk meer dan ooit uit naar dit seizoen."

Van de hemel naar de hel. Nadat Luca Brecel in 2023 als eerste speler ooit van het Europese vasteland The Crucible veroverde, volgde een absoluut rampjaar. Onze landgenoot kampte met de vloek van de wereldkampioen en potte nog geen deuk in een pak boter.

Ook naast de tafel voelt de 29-jarige Brecel zich herboren. Onze landgenoot schafte zich enkele maanden geleden een koersfiets aan en bouwde aan een gezondere levensstijl.



"Ik ben zo'n tien kilo afgevallen", biecht Brecel op. "Daardoor voel ik me fit naast de tafel. Fietsen is geweldig, want ik ben graag buiten. Het is goed voor mijn lichaam en geest."



Brecel staat voor een cruciaal snookerjaar. Onze landgenoot verliest na dit seizoen immers de rankingpunten die hij verdiende bij zijn wereldtitel in 2023. Daardoor zou hij op dit moment wegzakken uit de top 50 van de wereld. Een plekje in de top 64 is nodig om straks zeker te zijn van een tourkaart.