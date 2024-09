Anderlecht presenteert zich aan Europa met 2 nieuwe Art Nouveau-shirts

Anderlecht brengt dit seizoen met zijn voetbalshirts een ode aan de Art Nouveau, de kunststroming die in Brussel het levenslicht zag en zich in de vroege jaren 1900 over heel Europa verspreidde. Na de al bekende thuis- en uitshirts volgt vandaag het derde shirt dat de Brusselse club in zijn Europa League-wedstrijden zal dragen.

In 1908, het jaar waarin RSC Anderlecht geboren werd, hadden architecten als Victor Horta en Henry Van de Velde onze hoofdstad net een nieuw aangezicht gegeven.



De nieuwe kunst werd Art Nouveau genoemd, gekenmerkt door speelse patronen en organische vormen. Net als in shirt 1 en 2 vallen ook in shirt 3 de sierlijken ornamenten en florale patronen op.



Anderlecht creëerde de nieuwe shirts met behulp van artificiële intelligentie. Het derde shirt is groen, met een subtiel floraal patroon in de stof. Links op de borst prijkt een ingetogen kroon met 3 sterren, verwijzend naar de geschiedenis van de club.



Tot slot presenteerde Anderlecht ook nog een Europees opwarmshirt in Art Nouvau-stijl in het goud, een knipoog naar de Europese successen.