Judo Vlaanderen stopt eind dit jaar de samenwerking met coaches Mark van der Ham en Udo Quellmalz

Judo Vlaanderen heeft dinsdag in een persbericht bekendgemaakt niet verder te gaan met coaches Mark van der Ham en Udo Quellmalz. De huidige samenwerking met beide trainers loopt nog door tot december van dit jaar. Nadien scheiden hun wegen met de federatie.

De Nederlander Mark van der Ham was sinds vorige zomer opnieuw bij Judo Vlaanderen aan de slag als elitecoach. Het was zijn tweede periode, na een eerdere succesvolle samenwerking van vijf jaar tussen 2017 en 2022.

Tussendoor was hij tussen maart 2022 en mei 2023 aan de slag bij de federatie van Azerbeidzjan. In augustus vorig jaar keerde hij terug, als opvolger van Damiano Martinuzzi.

Van der Ham moest de judoka's mee klaarstomen voor de Olympische Spelen van Parijs deze zomer. Hij was onder meer de vaste coach van Matthias Casse en leidde hem naar de wereldtitel en olympisch brons in 2021. In Parijs verloor Casse de kamp om het brons.

De Duitser Udo Quellmalz was sinds augustus 2022 verbonden aan Judo Vlaanderen als bondscoach. Hij kwam erbij na het eerste vertrek van Van der Ham en werkte bij diens terugkeer ook samen met de Nederlander.

Quellmalz had daarbij meer een superviserende rol. Als actief judoka verzamelde de Duitser een olympische titel (1996) en twee wereldtitels (1991 en 1995).