Nina Derwael 'viert' verjaardag van schouderoperatie met emotionele post: "Dit is exact wat ik nodig had"

Een drama dat haar alleen maar sterker maakte. Nina Derwael 'viert' op Instagram de verjaardag van haar schouderoperatie met persoonlijke beelden van de ingreep en haar revalidatie. "Dit is exact wat ik nodig had", blikt ze terug.

"Het was tijd voor mij om de controle te nemen over mijn eigen leven en eigen carrière. Dat zou nooit gelukt zijn zonder de steun van mijn vriend, mijn kinesist en allerbeste vriend Thibau Dierickx."

"Een jaar vol verandering, zowel fysiek als mentaal. Een jaar waarin ik gegroeid ben als persoon en als atleet. Ik geloof rotsvast dat alles gebeurt met een reden en als ik nu terugkijk, is dit exact wat ik nodig had: een nieuwe start."

"Was het zwaar? Ja. Was het beangstigend? Jazeker. En geloofde ik dat ik terug zou keren op het hoogste niveau? Ik weet het niet, maar ik had het geluk om de beste coaches, medische staf en ondersteuning te hebben. Zij geloofden dat ik het zou halen, ze vertrouwden op mijn reis en bovenal in elkaar. Ik ben ontzettend dankbaar om deel uit te maken van zo'n geweldig team."

Derwael bedankt vervolgens al haar sponsors, Sport Vlaanderen, de gymfederatie en Team Belgium. "Klaar voor nog 4 jaar? Laat ons nu vooruitkijken naar een mooie olympische cyclus waarin er nog veel meer aan zit te komen."