"Steken in de milt en zwart voor de ogen": Alec Segaert ging "nog nooit zo diep", "maar er zat niet meer in"

"Sowieso een gemiste kans." Alec Segaert was doodeerlijk nadat hij naast het podium was gedonderd op het WK tijdrijden voor beloften. Nochtans was de Europees kampioen met een regenboogdroom gestart. "Het was veel meer afzien dan gehoopt."

Met goud als uitgesproken doel rolde Alec Segaert van het startpodium voor het WK tijdrijden bij de beloften. Aan het tweede tussenpunt had hij nog steeds de snelste tijd beet, maar in de slotkilometers stortte hij volledig in. "Het ging allemaal volgens plan", vertelt hij. "Op de uitlopers van de beklimmingen had ik het lastig, maar dat was ingecalculeerd. Iedereen heeft het daar lastig." "Daarna probeerde ik voorzichtiger te doen richting de afdaling, om daar echt adem te happen en maximaal te recupereren voor het laatste rechte stuk. Ik ging ervan uit dat dat mijn deel was." Het tegendeel was waar. In de laatste 10 kilometer zakte Segaert door het ijs. Terwijl de Spanjaard Ivan Romeo net daar de basis had gelegd voor zijn wereldtitel.

Misschien is het beter om met een groot verschil te verliezen dan dat het weer nipt was. Alec Segaert

"Op het vlakke stuk haalde ik mijn powers niet. Ik heb veel meer afgezien dan verhoopt. Ik wist dat Ivan Romeo een geweldig slot had gereden en dat het heel moeilijk ging zijn."

"Op een WK blijf je à bloc gaan voor elke seconde en elke plek. De laatste kilometers zat ik heel diep. Ik denk dat ik nog nooit zo diep ben gegaan. Ik ben nog altijd aan het bekomen. Ik had steken in mijn milt en het werd even zwart voor de ogen."

"Maar misschien is het beter om met een groot verschil te verliezen dan dat het weer nipt was. Of het aan de vorm van de dag lag? Zoiets zeker. Een paar procent die je mist." Voor Segaert was het zijn laatste kans bij de beloften. "Het is sowieso een gemiste kans, daar ga ik niet over liegen. Maar meer zat er niet in. Dit zal mijn afscheid zijn bij de beloften, volgend jaar zal het bij de elite zijn."

