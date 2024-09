Ruben en Ine zien geen reden voor ontgoocheling bij Kopecky: "Al staat Vollering nu trapje hoger voor de wegrit"

ma 23 september 2024 09:44

De 5e plek is niet waarvoor Lotte Kopecky aan de start stond van het WK tijdrijden. Toch merken onze analisten op dat de Belgische geen al te grote ontgoocheling mag koesteren. "Er zit nog enorm veel progressie in", oordeelt Ine Beyen, die ook de loftrompet steekt voor Demi Vollering.

Ruben: "Hoe gaat voor jou dit WK tijdrijden de geschiedenisboeken in?"

Ine: "Dat toch van Demi Vollering. Omdat zij boven zichzelf uitsteeg. Ze won niet, maar ze maakte het wel heel spannend met Grace Brown."

Ruben: "Is deze tweede plek fundamenteel anders voor haar dan die tweede plek in de Tour?"

Ine: "Ja, omdat ze in de Tour maar één doel voor ogen heeft: winnen. Hier had ze gehoopt op de regenboogtrui, maar de teleurstelling is hier minder groot. Net omdat ze niet de gedoodverfde favoriete was."

Ruben: "Heeft ze de beste tijdrit uit haar leven gereden?"

Ine: "Dat denk ik wel. Zeker als je kijkt naar het verschil tussen Vollering en Lotte Kopecky. Op de Olympische Spelen was het verschil tussen beiden maar 4 seconden. Nu bedroeg dat 1'23", een gigantisch verschil. Dus heeft ze zilver gewonnen, niet goud verloren."

Demi Vollering en Grace Brown.

Ruben: "Is de logica gerespecteerd op dit WK?"

Ine: "Het is niet onlogisch, maar Antonia Niedermaier kwam wel erg sterk voor de dag. Brown die wint met die voorsprong is ook verwacht. Het is een uitslag waar we genoegen mee nemen."

Ruben: "Is Grace Brown op een seizoen tijd van een goede renster naar een legende geworden?"

Ine: "Toch wel. Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit én wereldkampioen tijdrijden worden in een seizoen, is straf. En toch blijft ze volhouden dat ze stopt met wielrennen. Ze zegt dat ze ervan geniet om op dit niveau te stoppen. Nu piekt ze veel harder naar een moment, terwijl ze vroeger misschien op meerdere paarden wilde wedden."

Ruben: "Ga je Grace Brown missen en waarom?"

Ine: "Zeker. Ze was iemand die op een onverwacht moment koers begon te maken. Niet heel veel rensters konden haar dan volgen. De manier waarop ze kon wegglippen en die inspanning volhouden, is niet veel rensters gegeven."

Lotte Kopecky.

Ruben: "Over Lotte Kopecky, dan. Moet de ontgoocheling bij haar overheersen?"

Ine: "Dat denk ik niet. Lotte steekt het snel in haar hoofd dat het teleurstellend is, zeker na het EK. Maar als je haar tijdrit bekijkt, zie je gewoon dat het een van haar betere tijdritten is dit seizoen. De benen voelden niet goed en ze kwam er niet door, maar ze liet de moed niet zakken. Dus dat is een goed voorteken voor volgende week."

Ruben: "Dus dit moet niet in haar hoofd kruipen?"

Ine: "Zeker niet. Als je weet dat ze zich nog maar een jaar toelegt op dit onderdeel. Brown is er al jaren mee bezig, terwijl Kopecky die positie nog wat moet leren kennen. Er zit nog enorm veel progressie in."

Lotte Kopecky moet gewoon genoegen nemen met deze prestatie. Ine Beyen