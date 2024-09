Geen WK voor handbiker Jonas Van de Steene

Handbiker Jonas Van de Steene zal zijn wereldtitel op het WK wielrennen in Zürich niet kunnen verdedigen. De 37-jarige para-atleet is nog herstellende van een COVID-besmetting en zijn aanrijding tijdens de paralympische spelen.

Flashback naar 4 september.

In de wegrit op de paralympische spelen in Parijs wordt Jonas Van de Steene, op dat moment nog volop in strijd voor een bronzen medaille, door de Zwitser Recher aangereden.

Onze landgenoot wordt in de dranghekken geslingerd en zijn op maat gemaakte handbike is, zoals hij het zelf zegt: "In frieten vaneen."

Geen tweede medaille voor de man uit Lochristi, na brons op de tijdrit, maar ook geen team relay omdat de handbike van onze landgenoot niet op tijd gerepareerd kan worden.

Van de Steene verlaat ontgoocheld de paralympische spelen.