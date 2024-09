VIDEO - De Nederlandse Karlijn Swinkels is snelste van een elitegroepje en wint in de GP van Wallonië

De Nederlandse Karlijn Swinkels van UAE Team ADQ heeft woensdag de derde editie van de Grote Prijs van Wallonië voor vrouwen op haar naam geschreven.

Na een wedstrijd over 139,6 kilometer tussen Blegny en Namen toonde ze zich in de sprint van een elitegroep sterker dan de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) en haar landgenote Anouska Koster (Uno-X Mobility).

Amber Kraak, nog een Nederlandse, werd vierde net voor Justine Ghekiere (AG Insurance - Soudal Team) en Margot Vanpachtenbeke. Zij waren de Belgen in de top tien.

Voor de 25-jarige Swinkels is het de eerste zege van het seizoen. Ze volgt op de erelijst de Poolse Marta Lach op. In 2022 was Julie De Wilde primus in de eerste editie.

Ook de mannen werken woensdag hun GP van Wallonië af. Daar wordt de aankomst rond 17.40 uur verwacht.