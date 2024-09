Geen Goffin in Antwerpen, Daviscup-youngsters Collignon en Blockx krijgen wildcard

David Goffin zal in de negende editie van de European Open geen gooi doen naar een eerste titel in Antwerpen. Toernooidirecteur Dick Norman kondigde vanochtend "verrast en ontgoocheld" de afwezigheid aan van de beste Belg op de ATP-ranking. Zizou Bergs (ATP-73) is zo de Belgische vaandeldrager. De jonge Belgen Raphael Collignon en Alexander Blockx krijgen een wildcard.

Van 13 tot en met 20 oktober zoek de European Open in de Lotto Arena een opvolger voor de Kazak Aleksander Boeblik, die vorig jaar het Franse talent Arthur Fils klopte.



Bij zijn deelname in de eerste editie in 2016 bereikte Goffin als eerste reekshoofd de halve finale, daarna waren er nog 2 kwartfinales, vorig seizoen ging hij er in de tweede ronde uit. Het is de derde keer in 9 jaar dat Goffin niet meedoet in het grootste tennistoernooi op Belgische bodem, gedoteerd met 690.000 euro.



Goffin geeft de voorkeur aan het ATP-toernooi van Stockholm in Zweden, dat net als Antwerpen het label ATP-250 draagt.



Toernooibaas Norman kon zijn ontgoocheling niet verbergen. Hij rekent voor eigen volk op de 3 Belgen die de voorbije week het mooie weer maakten in de Daviscup.



De 25-jarige Bergs (ATP-73) is rechtstreeks geplaatst op de hoofdtabel, de 22-jarige Collignon (ATP-191) en de 19-jarige Blockx (ATP-254) krijgen een uitnodiging. "Hun prestaties in Bologna hebben ons overtuigd", klinkt het bij Norman.