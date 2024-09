"Tim Merlier en Bert Van Lerberghe maken het graag spannend", weet ploegleider Tom Steels

Op het EK in Limburg moest Tim Merlier het alleen klaarspelen met zijn kompaan Bert Van Lerberghe. Wat de twee opnieuw uitmuntend deden.

Terwijl de treintjes op kruissnelheid richting de finish stoomden, kwam het duo weer als een duiveltje uit een doosje.

"De twee vormen een uniek duo. Ze maken het graag spannend", lacht Tom Steels, hun ploegleider bij Soudal - Quick Step.

"Als we in de auto zitten, zien we ze vaak niet, maar we hebben het opgegeven om te zeggen dat ze te ver zitten. Meestal vinden ze nog een mogelijkheid om op te schuiven en aan te zetten."