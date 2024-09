Mathieu van der Poel kan EK-sprint niet ontlopen: "Ik heb gedaan wat ik kon"

Zijn pogingen waren na verloop van tijd niet meer op één hand te tellen. Mathieu van der Poel schudde vaak aan de boom op de Limburgse hellingen en kasseien, maar het scenario was nooit vruchtbaar genoeg.

Af en toe zag het er rooskleurig uit, maar de sprintersploegen - vooral de Italianen - reden het gat keer op keer dicht.

"Ik heb gedaan wat ik kon doen, dat was het plan", vertelde de wereldkampioen over zijn EK bij de Nederlandse pers.

"We wisten dat het moeilijk zou worden om de aanvallen te doen slagen, maar daar maak ik mij niet druk om."

Van der Poel probeerde Olav Kooij nog bij te staan in de sprint. "Het was, zoals verwacht, heel hectisch. Er was ook tegenwind."

"Ik zat eerst achter Olav en wilde er nog voorbij, maar we geraakten er net niet. We wisten dat het moeilijk zou zijn."

"Ik had mijn ding ook al gedaan onderweg, maar Olav rijdt nog wel een heel sterke sprint.”