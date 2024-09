Opnieuw een opdoffer: Van den Bergh mist 5 matchdarts tegen Dobey en ligt meteen uit World Series Finals

Dimitri Van den Bergh heeft zijn snelle exit in Antwerpen niet kunnen doorspoelen op de World Series Finals, een majortoernooi. Onze landgenoot had de pijlen om tegenstander Chris Dobey in de eerste ronde naar huis te sturen, maar miste 5 matchdarts. Dobey krabbelde recht en maakte het met een geweldige 132-finish af.