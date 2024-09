Kevin Borlée heeft zijn allerlaatste race gelopen: "Ik hoop dat ik jongeren heb kunnen inspireren"

vr 13 september 2024 21:00

Borlée werd laatste in zijn laatste race.

Onder luid applaus van 40.000 fans heeft Kevin Borlée de laatste individuele race uit zijn carrière gelopen. De 36-jarige Belgian Tornado kreeg op de Memorial Van Damme een gedroomd afscheid, al had hij het na de race wel zwaar. "Het was geen gemakkelijke dag, want ik wist dat het hier zou eindigen."

Duplantis, McLaughlin-Levrone, Ingebrigtsen, Alfred ... Sterren genoeg in Brussel, maar omstreeks 19.50 uur waren alle ogen in het Koning Boudewijnstadion gericht op één man.

Kevin Borlée (36) stond in Brussel aan de start van zijn allerlaatste individuele 400 meter. Onze landgenoot nam het op tegen een Belgisch gekleurd deelnemersveld, met ook nog landgenoten Daniel Segers, Florent Mabille en broerlief Dylan Borlée.

Onder luid applaus schoot Kevin Borlée uit de startblokken. 400 meter later liep hij als zesde en laatste over de finish, maar dat resultaat was bijzaak voor de 40.000 toeschouwers.

"Het was traag", vertelde Borlée achteraf bij Maarten Vangramberen. "Maar dat deed ik expres, om goed naar de vele fans te kunnen kijken", lachte hij.

Ik heb er in mijn carrière nooit voor teruggedeinsd een voorbeeld te zijn. En als ik jongeren heb kunnen inspireren, zoveel te beter. Kevin Borlée