Hoeveel pech kan je hebben? 2 Portugese doelmannen scheuren voorste kruisband op zelfde training

Even sloeg het noodlot toe bij de Portugese voetbalclub Boavista. De nummer 11 in de Portugese competitie zag op training zijn 2 doelmannen uitvallen met een zware knieblessure.



Bij João Gonçalves en Luis Pires werd in het ziekenhuis vastgesteld dat ze hun voorste kruisband gescheurd hebben. Ze zullen de komende dagen geopereerd worden, maar zijn zeker 6 tot 9 maanden out.



De club kon geen nieuwe doelman kopen, omdat er hen een transferban boven het hoofd hangt. Dat zorgde ervoor dat ze snel moesten schakelen.



Zo werd met de 32-jarige Cesar een transfervrije doelman teruggehaald naar de club. Zijn contract werd dit jaar niet meer verlengd, maar keert nu dus terug tussen de palen van Boavista.