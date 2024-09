Domenico Tedesco probeert begrip op te brengen voor Kevin De Bruyne: "Hij wil winnen"

Domenico Tedesco vond de Rode Duivels maandagavond in het Nations League-duel tegen Frankrijk in de eerste helft aanvankelijk de betere ploeg. Maar de onmondigheid voor doel, volgens de bondscoach al langer een pijnpunt, brak het team zuur op.



"We hadden drie grote kansen in de eerste twintig minuten. We moesten alleen Loïs (Openda) vinden. Als we daarin waren geslaagd, dan kwamen we 1-0 voor en dat is wat je hier nodig hebt", reageerde Tedesco na het 2-0 verlies.



"Geen doelpunten maken is iets dat ons al langer parten speelt. Niet alleen op het EK maar ook in de kwalificatieronde, ook al scoorden we daar telkens drie keer. Het hadden er altijd vijf of zes kunnen zijn. Israël is ook een goed voorbeeld. We hadden heel veel goede kansen. We schoten 24 keer op doel en maakten 3 doelpunten. Dan is het duidelijk dat het moeilijk wordt."



"Als je punten wil pakken, een resultaat wil halen, dan moet je scoren. Zeker als je de betere ploeg bent in de eerste 25 minuten."