Crisis bij de Rode Duivels? Enkel Amadou Onana stopt in de mixed zone

Wat is er in de kleedkamer gezegd?



Een voor een liepen de Rode Duivels voorbij de perszone na de wedstrijd tegen Frankrijk. Niemand die zin had om een woordje uitleg te geven. Tot Amadou Onana toch even stopte.



Op een vraag of hij onmacht voelde, antwoordde hij negatief. "Nee, we hebben ondanks alles veel kansen gecreëerd die we niet afgemaakt hebben. Frankrijk was efficiënter en dat moeten we accepteren deze avond."



"Ze zaten beter in de wedstrijd dan ons, dat zijn zaken die gebeuren. Daar moeten we uit leren."



Onana schaarde zich ook achter de woorden van Kevin De Bruyne, die tegen VTM vertelde dat niet iedereen zijn best deed.



"Dat is een verklaring die zin maakt. We kunnen slecht spelen, dat kan bij iedereen gebeuren, maar we moeten hun best ons en motivatie uitstralen."



Toch zag Onana een andere ploeg dan op het EK.



"Persoonlijk heb ik een ploeg gezien die vrijer speelde dan op het EK, want we hebben kansen gecreëerd. Maar Frankrijk was beter en dat moeten we accepteren."



Dan rest nog de vraag: wat heeft De Bruyne tijdens de rust verteld?



"Hij zei tijdens de rust dat iedereen beter moest spelen, met meer intensiteit, want dat dit niet België is."