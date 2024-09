: alles wat je moet weten over de Memorial Van Damme

Vrijdag en zaterdag vindt de 48e editie plaats van de Memorial Van Damme. De Belgische atletiekmeeting wordt voor het eerst in de geschiedenis over twee dagen georganiseerd. Zowel vrijdag als zaterdag is er een avondsessie gepland.

"Het wordt een heel uitzonderlijk editie", blikte meetingdirectrice Kim Gevaert maandag vooruit op een persconferentie in het Koning Boudewijnstadion.

Dat de Allianz Memorial Van Damme dit jaar bovendien de finale is van de Wanda Diamond League, de verzameling van de grootste atletiekmeetings ter wereld, maakt het tot nog een straffere editie.

Er staan finales in 32 disciplines op het programma, verspreid over twee dagen. 13 Belgen strijden mee in een finale, 11 andere doen mee in een van de invitational events.

Zo staat er vrijdagavond bijvoorbeeld een extra 400 meter op het programma, de laatste 400 meter uit de carrière van Kevin Borlée. Zaterdagavond wordt hij samen met zijn eveneens afscheidnemende tweelingbroer Jonathan gehuldigd.