Sir Bradley Wiggins duikt op in de Tour of Britain: "Ik ben blij dat ik nog leef, maar het gaat goed"

Sir Bradley Wiggins kwam vandaag een kijkje nemen in de Tour of Britain om zijn zoon Ben aan te moedigen. "Ik was hier als supporter, maar Ben is gevallen", vertelde hij aan de Belgische reporters in Groot-Brittannië.

Over Wiggins, winnaar van de Tour de France in 2012, verschenen het afgelopen jaar onheilspellende berichten. Wiggins zou met een schuldenberg kampen en zou aan lager wal geraakt zijn.

"Ik stel het goed", vertelde hij na de finish van de 5e rit. "Mentaal ben ik gezond. Ik was de weg een beetje kwijt, maar dat gebeurt wel eens bij elke man, hé."

"Ik stel het goed en ben op de weg terug. Wat de waarheid is rond de verhalen van een faillissement? Het is een lang verhaal."

"Ik kan niet alles zeggen, maar ik ben wel genaaid door veel mensen. Maar ik zal alles terugkrijgen."

"Momenteel ben ik blij dat ik nog leef. Ik heb donkere dagen gehad, maar het gaat goed."