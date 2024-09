Ben Wiggins komt met positief nieuws over zijn vader: "Ik ben trots op hem"

vr 6 september 2024 12:37

Voor de start kon onze reporter ter plaatse even spreken met Ben Wiggins. De jonge Brit is de zoon van ex-Tourwinnaar Bradley Wiggins, maar Wiggins junior probeert zelf zijn weg te zoeken in het peloton. Hij kwam ook met geruststellend nieuws over zijn vader. "Het gaat veel beter dan de voorbije jaren."

Ben Wiggins staat te boek als een groot tijdrittalent. Vorig jaar werd hij bij de junioren 2e op het WK tijdrijden in Glasgow. De jonge Brit heeft dan ook goede genen. Zijn vader is niemand minder dan Bradley Wiggins.



Voor de start van de derde rit in de Tour of Britain kwam Wiggins junior met positief nieuws over zijn vader. "Het gaat goed met hem. Zeker al veel beter dan de voorbije jaren. Ik ben heel trots op hem", vertelde Wiggins, die dagelijks contact heeft met zijn vader.



"Ik spreek elke dag met hem. We zijn net als beste vrienden. We zouden elkaar wel wat meer willen zien, want dat lukt niet altijd omdat we het allebei druk hebben. Maar dat hoort bij het opgroeien."



Ik probeer mijn eigen verhaal te schrijven. Ben Wiggins