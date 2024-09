Na wrede sabotage van zijn wheeler in Tokio, had Peter Genyn nu geheim plan klaar: "Ik werkte met verborgen camera"

Wheeler Peter Genyn was de laffe streek van 3 jaar terug nog niet vergeten. Op de Spelen in Tokio saboteerde een rivaal zijn rolstoel. Alle drie de banden werden platgestoken, het kader vond onze landgenoot gekraakt terug. Een pijnlijke herinnering, maar Genyn liet dat dit jaar niet nog eens gebeuren. "Nu de Spelen gedaan zijn, kan ik vertellen dat ik een verborgen camera had geïnstalleerd."

"45 minuten voor mijn opwarming had ik plots 3 lekke banden en was mijn kader doorgebroken. Pure sabotage. Iemand moet geweldig veel schrik gehad hebben - een lafaard tot en met", deed onze landgenoot na zijn race uit de doeken.

Maar aan de gouden medaille hing bij Genyn voor altijd een zwart randje. "Ik ga dat nooit helemaal achter mij kunnen laten", was hij eerlijk bij Ruben Van Gucht in het Radio 2-programma Weekwatchers.

"Een bron van motivatie was het op deze Spelen toch ook niet meer. Het belangrijkste dat we daaruit geleerd hebben, is dat we perfect weten wat we moeten doen, ook al draait alles in de soep. Zien dat iedereen kalm bleef, schepte ook wel vertrouwen."

Binnen het team dan toch, want in zijn rivalen is dat vertrouwen er helemaal niet meer. "Ik heb mijn wheeler op deze Spelen gewoon telkens in het busje gelaten en niet in de kamer waar je ze kunt stallen."

"Nu de Spelen gedaan zijn, kunnen we ook wel zeggen dat we een cameraatje op mijn rolstoel gezet hadden. We werkten met een verborgen camera in een rugzak."

"Als iemand aan de wheeler zou komen, zou hij zeker op beeld staan. Ik weet niet of andere atleten dat ook gedaan hadden, maar ik wou geen risico's nemen."