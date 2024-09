"Dit doet heel veel pijn": afgebroken veiligheidsbar doet Tim Celen (6e) de das om in wegrit

Met een onverhoopte 3e plaats in de tijdrit kwam Tim Celen met veel vertrouwen aan de start van de wegrit op de Paralympische Spelen. Maar na nog geen ronde sloeg het noodlot toe. Een afgebroken veiligheidsbar zorgde ervoor dat Celen de voeling met de kop van de koers verloor.



"Ik denk dat ik goed vertrokken was", opende Tim Celen in het interview achteraf. "Maar in de eerste bocht schiet mijn veiligheidsbar los. Ik weet ook niet goed hoe het juist gebeurd is, want ik denk niet dat het langs achter geraakt werd."



Celen moest voet aan grond zetten en een mecanicien probeerde de veiligheidsbar te herstellen. Maar de bar kwam iets verderop weer los en zo moest Celen na de eerste ronde nog eens halt houden. Een medaille was op dat moment al gaan vliegen.



"Dit doet heel veel pijn", vertelde Celen teleurgesteld. "Ik kwam naar hier voor 1 plek en dat was het goud. Ik weet ook dat het erin zat, want ik was goed."