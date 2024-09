14 medailles voor de Belgen! Michèle George en Laurens Devos dikken oogst aan op voorlaatste dag Paralympische Spelen

Tot morgen!

Met nog maar één dag te gaan zitten de Paralympische Spelen in Parijs er bijna op. Op de voorlaatste dag sprong de Belgische medailleteller nog van 12 naar 14.



Michèle George maakte het nog maar eens waar in het G-paardrijden. Na goud in de individuele dressuur was de levende legende ook de beste in de freestyle. Met 7 paralympische titels is ze nu samen met wheeler Paul van Winkel de beste Belgische paralympiër ooit





Ook Laurens Devos loste de verwachtingen met glans in. Voor de derde keer op rij kroonde hij zich tot paralympisch kampioen in het G-tafeltennis.





Bijna kwam er zelfs nog een 15e medaille bij voor de Belgen. Diskwalificatie van een Nederlandse zwemster leverde Tatyana Lebrun verrassend brons op op de 200 meter wisselslag, maar na Nederlands protest moest ze toch vrede nemen met de vierde plek.





Tim Celen mikte ook op eremetaal in de wegrit, maar door mechanische pech werd hij pas zesde.





Morgen komt met Martin Clobert nog één Belg in actie, hij begint om 8.30 uur aan de marathon.