Roglic grijpt Vuelta-scepter dankzij Red Bull-nummertje: "Dat hoefde niet, maar ze luisterden niet naar mij"

vr 6 september 2024 18:15

Op twee dagen van het einde heeft Primoz Roglic de macht veroverd in de Vuelta. De Sloveen reed op de Alto de Moncalvillo de tegenstand in de vernieling, met dank aan een masterclass van Red Bull-Bora-Hansgrohe. Al had de onnavolgbare Sloveen daar zo zijn eigen idee over.

Nadat hij er vier jaar geleden al eens zegevierde op weg naar Vuelta-eindwinst, deed Primoz Roglic vrijdag dat kunstje nog eens over op de Alto de Moncalvillo. De Sloveen rondde een masterclass van Red Bull-Bora-Hansgrohe met overmacht af en reed zichzelf stevig de rode leiderstrui in. "Ik had hele goeie herinneringen aan deze klim en hij heeft me opnieuw niet teleurgesteld", reageerde Roglic na zijn ritzege. "Prachtig."

Mijn ploegmaats zeiden: we gaan op kop sleuren, want we hebben toch niets anders te doen. Primoz Roglic

Op die steile slotklim werd de rode loper uitgerold voor de Sloveen door zijn team. Door toedoen van ploegmaat Dani Martinez reed een Red Bull-drietand weg, met naast Roglic ook nog Aleksandr Vlasov. Een uitgekiend plan?

"Nee", klonk het bij Roglic. "Ik hoefde niet per se voor de rit te gaan, maar sommige jongens - ik ga hun naam niet zeggen - luisterden niet naar mij."

"Ze zeiden: we gaan op kop sleuren, want we hebben toch niets anders te doen. Ik heb dan maar besloten om erin mee te gaan, uiteindelijk moeten we allemaal aan hetzelfde zeel trekken."

"Het is nog niet gespeeld"