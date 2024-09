De klassementen in de Vuelta: Primoz Roglic nieuwe leider, spannende strijd om jongeren- en bergtrui

Na een sterke prestatie van zijn ploeg gaat Primoz Roglic het slotweekend van de Ronde van Spanje als leider in. Smaakmaker Ben O'Connor zakt naar de tweede plaats en zal nog moeten knokken voor het podium in Madrid. Bij de jongeren vechten de Deen Mattias Skjelmose en de Spanjaard Carlos Rodriguez nog een mooi duel uit, ook de strijd om de bergtrui is nog niet gestreden.