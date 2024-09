Een winter zonder Tom Pidcock in het veld? "Op dit moment heb ik nog geen crossplannen"

wo 4 september 2024 12:36

Veldrijden, wielrennen of mountainbike: niks leek dit jaar te veel voor Tom Pidcock. Maar wat komend crossseizoen betreft, kijkt de Brit nog even de kat uit de boom. "Want het is al een lang seizoen geweest", vertelt Pidcock woensdag aan onze reporter in de Tour of Britain.

Tom Pidcock heeft zich zondag moeten haasten om na het WK mountainbike, waar hij derde werd, op tijd weer in eigen land te zijn voor de Tour of Britain. "Gelukkig werd het WK mountainbike vervroegd door een nakende storm. Zo had ik geen stress om mijn vlucht te halen. Maar ik ben zondagavond wel pas na middernacht hier aangekomen. Het was een korte nacht", zegt Pidcock. "Ik voelde me dinsdag dan ook niet geweldig in de 1e rit. Ik had wat zware benen. Gelukkig was het een vrij rustige dag. Hopelijk voel ik me vandaag beter en kan ik me wat meer in de strijd mengen."

Misschien plan ik later nog wat races in begin volgend jaar, maar daar is geen haast bij. Tom Pidcock