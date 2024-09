Zuid-Afrikaan Hatherly neemt regenboogtrui over van Pidcock, die het met brons moet doen op WK mountainbike

Het WK mountainbike in Andorra heeft geen nieuwe titel opgeleverd voor Tom Pidcock. De Brit moest een hele koers lang achtervolgen en zag vanop de tweede rij hoe Victor Koretzky en Alan Hatherly streden om goud. Op een steile strook in de slotronde zoefde Hatherly ervandoor. Zo heeft de Zuid-Afrikaan zijn eerste wereldtitel bij de elite beet, na ook al titels bij de beloften en in het E-MTB.

Op de weg, in het veld of op de mountainbike: overal waar Tom Pidcock start, wordt hij bij de favorieten gerekend.

Dat was vandaag niet anders. Op het WK in Andorra verscheen de Brit als titelverdediger na zijn eerste WK-winst vorig jaar.

Maar zichzelf opvolgen? Dat zat er vandaag nooit echt in. Na een slechte start belandde de Brit op plek 21. Een inhaalrace was dus meteen zijn deel.

Pas in de vierde van 6 rondes was zijn aansluiting voorin een feit. Pidcock stoomde meteen door en nam de koppositie over, maar zakte een ronde later door het ijs.

Op de vele lastige stroken kregen we uiteindelijk slechts 2 overlevers: de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly en de Fransman Victor Koretzky. Die laatste greep deze zomer nog op pijnlijke wijze naast het goud op de Olympische Spelen na een ultiem inhaalmanoeuvre van Pidcock.

En ook vandaag werd het net niet voor de Fransman. Op een laatste steile strook trok Hatherly ten aanval, Koretzky had geen antwoord meer in huis.

Zo pakt de Zuid-Afrikaan zijn eerste wereldtitel bij de elite. Eerder greep hij ook al de regenboogtrui bij de beloften en in het E-MTB. Koretzky moest het opnieuw doen met zilver, Pidcock pakte nog brons.

De Belgen eindigden buiten de top 20. Belgisch kampioen Pierre de Froidmont kwam als 23e binnen, Jens Schuermans was 30e.