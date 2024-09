Cédric Charlier neemt afscheid van Red Lions: "Sluit hoofdstuk af met heel veel trots en dankbaarheid"

Cédric Charlier was jarenlang een van de vaste waardes in de gouden generatie van de Red Lions. Hij kwam op 5 Olympische Spelen, 3 wereldkampioenschappen en 8 Europese kampioenschappen in actie voor het Belgische hockeyteam.

Charlier verzamelde 382 caps en scoorde daarin 116 keer. De gouden medailles op het WK van 2018, het EK van 2019 en de Spelen van 2021 noemt Charlier de hoogtepunten van zijn carrière.

'Ik ben fier en voldaan omdat ik altijd het beste van mezelf heb kunnen gegeven voor mij land, me nooit gespaard heb en het maximale uit mijn potentieel gehaald heb", schrijft hij op Instagram.

"We zijn van nul begonnen, met een droom in gedachten. Ik ben heel trots dat de populariteit van mijn sport in mijn land 20 jaar later vervijfvoudigd is. Dat ik daar samen met de federatie en mijn teammaats een bijdrage aan kon leveren, geeft me enorm veel voldoening."

Op clubniveau gaat Charlier wel nog door. "Met Racing sta ik nog voor spannende uitdagingen, maar het internationale hoofdstuk sluit ik met heel veel trots en dankbaarheid af."