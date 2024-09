Top in Duitsland, twijfels bij de Duivels: hoe kan Loïs Openda doelpuntencontrast voor België wegwerken?

di 3 september 2024 16:06

Voor het eerst sinds lang zonder de recordschutter van de nationale ploeg. De Rode Duivels kunnen in de Nations League-wedstrijden tegen Israël en Frankrijk niet rekenen op Romelu Lukaku. Dus wordt Loïs Openda naar voren geschoven als gedoodverfde (interim)opvolger. Alleen: bij België zwijgt het doelpuntenkanon. Hoe dat komt en wat eraan te doen valt, zoekt Sporza Daily uit.

Bij RB Leipzig is er niemand die twijfelt aan de meerwaarde van Loïs Openda. De aalvlugge spits met een neus voor goals is een vaste waarde bij de Bundesligaploeg. Maar bij de Rode Duivels presteert de 24-jarige aanvaller toch wisselvallig.

"Dat had hij vroeger ook al een beetje", weet Gert Verheyen, die Openda coachte bij de nationale U19. "Maar hij is wel veranderd als speler. Ik heb de indruk dat hij toen iets minder graag liep en een minder harde werker was. Nu straalt hij heel veel energie uit."

Na een stevige groeiperiode maakt de spits kansen af die er zelfs nauwelijks zijn. Leverkusen was daar afgelopen weekend slachtoffer van. Al waren er in de afgelopen jaren ook tegenslagen. Zo werd hij vroeg doorgestuurd bij Club Brugge.

"Je hebt altijd de neiging om niet helemaal overtuigd te zijn van zijn kunnen", snapt de analist die keuze. "En toch doet hij het nu telkens. Dat geldt vooral bij zijn clubs. Zowel Vitesse, Lens als RB Leipzig. Een schril contrast met zijn tijd in Brugge, toen hij erg moeilijk afwerkte."

"Je kan niet anders toegeven dat wat hij nu op clubniveau presteert fantastisch is. Maar, nog eens: 2 goals in 20 caps is ver onder zijn niveau. Dat kan misschien veranderen door wat meer basisplaatsen te krijgen."

Systeem of vertrouwen?

Gewoon meer minuten maken bij de Duivels. Is dat de sleutel voor succes? "Ik moet wel zeggen dat het euvel van Openda - veel kansen nodig hebben om te scoren - vorig jaar in de Bundesliga ook van tel was, ondanks zijn indrukwekkende cijfers", pikt kenner van de Duitse competitie Luc van Doorslaer in.

Vorig seizoen maakte Openda 24 goals. Dat had zomaar een veelvoud kunnen zijn, volgens de commentator.

"Een mooi voorbeeld was de Champions League-match tegen Real Madrid. Leipzig had altijd moeten doorstoten, maar Openda miste te veel kansen. Hij is niet de coole kikker die we ervan maken op basis van zijn cijfers."

Een rechtstreekse vervanger voor Romelu Lukaku zal Loïs Openda nooit worden. Luc van Doorslaer