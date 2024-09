Na "teleurstellend" EK hoopt De Ketelaere op meer kansen bij Rode Duivels: "Maar ik heb geen wraakgevoelens"

Geen basisplaats en amper één korte invalbeurt. Voor Charles De Ketelaere was het EK met de Rode Duivels ook persoonlijk een teleurstelling. Komt daar verandering in in de Nations League? "Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen."

"Ik ben klaar om me te tonen en mijn best te doen. Ik hoop dan ook dat ik mijn kans krijg. Er zal sowieso meer ruimte zijn om te spelen. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen."

Tedesco gaf al aan dat hij het nu anders zou doen. De Ketelaere is alvast gretig om zijn kans te grijpen in de UEFA Nations League . "Ik ben niet de persoon die snel wraakgevoelens heeft", zegt hij.

"Een teleurstelling", vindt De Ketelaere het twee maanden later nog altijd. "Na mijn seizoen was ik klaar om te helpen en om een belangrijkere rol te spelen dan wat ik gedaan heb."

2 luttele minuten, meer kreeg Charles De Ketelaere niet op het EK van bondscoach Domenico Tedesco. Na drie groepswedstrijden op de bank te zitten mocht hij in de 88e minuut nog opdraven in de achtste finale tegen Frankrijk.

De vragen over het EK mogen ook stilaan ophouden. Zowel Tedesco als de Rode Duivels willen liever vooruit kijken. "We hebben er gisteren over gepraat, zodat we het achter ons kunnen laten", aldus CDK.

Wat is de analyse dan van het EK? "We hadden het beter moeten doen in de groepsfase, zodat we een haalbaardere kaart kregen in de achtste finales dan topland Frankrijk."

"Het is niet alleen de fout van de trainer, want het zijn de spelers op het veld die de opdrachten uitvoeren."

"Het EK ligt achter ons, dus terugblikken helpt niemand. We hebben nu een nieuwe campagne in de Nations League waarin we succesvol kunnen zijn. De enige manier om vooruit te gaan, is met de wedstrijd die voor ons ligt."