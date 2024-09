Dender "komt niet meer in de problemen" na blizstart, toch? Vanhaezebrouck twijfelt uit ervaring

De ene promovendus staat laatste, de andere eerste. Dender staat met 11 op 18 zowaar op kop bij zijn terugkeer in eerste klasse. De basis voor een zorgeloos seizoen? "Ze moeten alles pakken wat ze kunnen pakken", waarschuwt Hein Vanhaezebrouck in Extra Time.

Dender op kop in de Jupiler Pro League. Ook in Extra Time hadden ze voor de eerste aflevering van het seizoen die leider niet verwacht.

"Zeker niet", beaamt Gert Verheyen. "Maar het is wel mooi en ook een geruststelling. Als je zo begint, kom je normaal niet meer in de problemen."

Daar twijfelt Hein Vanhaezebrouck toch aan. "Met Harelbeke hebben we als nieuwkomer eens 7 wedstrijden op kop gestaan na een 16 op 21, maar we eindigden nog net erin. In de volgende 11 wedstrijden pakten we 3 op 33."

Een duidelijke waarschuwing voor Dender. "Alles wat ze kunnen pakken, moeten ze nu pakken bij Dender", aldus Vanhaezebrouck.