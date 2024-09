Het parcours van het EK in Limburg nu al verkennen? Win tickets voor de cyclo van zondag 8 september

Volgende week gaat in Limburg het EK wielrennen van start. Profs, junioren en beloften strijden vanaf 11 september in en rond Hasselt voor de Europese titel. Nu zondag kan jij het parcours al gaan verkennen tijdens de "Best of Limburg"-cyclo. Sporza mag 5 duo's gelukkig maken met een ticket. Geef het juiste antwoord op onderstaande prijsvraag en win.

De wedstrijden in het kader van EK Limburg 2024 gaan allemaal van start in Heusden-Zolder en finishen in provinciehoofdstad Hasselt.

Tijdens Best of Limburg verken jij het parcours van de wegritten. Alle afstanden (70, 110 of 145 km) nemen je mee naar Haspengouw waar je de Limburglus gaat verkennen.

https://www.limburg2024.be/nl/programmas/best-of-limburg