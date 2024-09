Vroeger "iets te lui", nu Djokovic uitgeschakeld, met dank aan coach Xavier Malisse: "Hard werk loont"

zo 1 september 2024 08:04

Voor het eerst in meer dan 20 jaar zal geen van de 4 grandslamtoernooien gewonnen worden door Federer, Djokovic of Nadal. En daar heeft de Australiër Alexei Popyrin mee voor gezorgd op de US Open. Met dank aan het tactische plannetje ook van coach Xavier Malisse: "Een grote verrassing."

De uitschakeling van Carlos Alcaraz in de 2e ronde van de US Open was al een grote verrassing, de exit van Novak Djokovic in de 3e ronde misschien nog iets meer. De 24-voudige grandslamwinnaar moest in 4 sets het hoofd buigen voor Alexei Popyrin, de poulain van Xavier Malisse. Al heeft de Belgische coach wel zijn hoofd moeten breken over de beste aanpak. "Zelfs een tactisch plan opstellen tegen Djokovic is al heel moeilijk", zegt Malisse. "Maar we zijn er toch goed in geslaagd: veel variatie, veel slice, af en toe serve and volley... Alles om Djokovic toch maar uit zijn spel te houden." "Dat is in de eerste twee sets bijna perfect gelukt. Djokovic raakte zelfs geënerveerd, maar in de 3e set was Alexei iets minder. In de 4e set heeft hij de tactiek dan weer toegepast en een paar heel mooie punten gemaakt."

We zijn twee jaar geleden beginnen te werken en nu is hij fysiek ongelofelijk sterk geworden. Xavier Malisse