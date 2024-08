Caitlin Clark zet de puntjes op de i in veelbesproken duel met eeuwige rivale

za 31 augustus 2024 12:05

Drie vingers in de lucht: Caitlin Clark vlamde vannacht 5 driepunters binnen.

In de WNBA heeft Caitlin Clark vannacht nog eens duidelijk gemaakt dat zij en niemand anders de trofee van Rookie of the Year verdient. Het toptalent van Indiana smeerde het Chicago van rivale Angel Reese een duidelijke nederlaag aan en blonk zelf uit met haar hoogste score van het seizoen.

De concurrentiestrijd tussen Caitlin Clark en Angel Reese gaat al enkele jaren mee, niet zelden opgepookt door de Amerikaanse media. Die smullen van de duels tussen de twee gezichten van de nieuwe generatie, die hun rivaliteit van de universiteitsjaren nu hebben doorgetrokken naar de WNBA. De verhaallijn die op dit moment vooral leeft: wie van de twee moet Rookie of the Year worden in de WNBA? Een discussie die er eigenlijk geen zou mogen zijn, want hoewel de statistieken van Reese niet onaardig zijn, presteert Clark op zo goed als alle vlakken beter. In een onderling duel vannacht zette Clark haar kandidatuur voor de Rookie-trofee nog eens extra in de verf, met een glansprestatie op het veld van Chicago. Met 31 punten - haar record dit seizoen - en 12 assists dirigeerde ze Indiana naar een klinkende zege: 81-100.