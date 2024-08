Peter Vandenbempt zag Tedesco goede beurt maken: "Nu kan hij een streep onder het EK trekken"

De langverwachte eerste persbabbel van Domenico Tedesco na het EK leverde een mea culpa op. Nog voor de bondscoach zijn selectie bekendmaakte voor de Nations League-matchen tegen Israël en Frankrijk, kwam hij terug op de teleurstelling in Duitsland. "Hij nam een groot deel van de verantwoordelijkheid op zich voor de fouten", zag Peter Vandenbempt, aanwezig in Tubeke vandaag.

"Het was belangrijk dat de bondscoach met goede communicatie kwam, want hij had wat mij betreft op veel vlakken - als coach maar ook als communicator - teleurgesteld in Duitsland."

Peter Vandenbempt zat - net als heel wat journalisten en voetbalfans op het puntje van zijn stoel om de toon tijdens de eerste persbabbel van Domenico Tedesco te ervaren.

"Die was tijdens het EK heel anders dan we hem hadden leren kennen", oordeelt onze analist. "In het begin van de persconferentie was Tedesco nog een beetje nerveus, nadien werd hij opnieuw die open communicator zoals we hem kennen."

"Hij ging geen enkele vraag uit de weg en was zelfkritisch."