Cristiano Ronaldo krijgt golf van (Braziliaanse) woede over zich na interview vol vreemde uitspraken: "Ik heb alle video's"

Rond Cristiano Ronaldo is het nooit stil. En via zijn eigen (hyperpopulaire) Youtube-kanaal heeft de Portugese wereldster weer een extra weg gevonden om de schijnwerpers te halen. In een interview met ex-ploegmaat Rio Ferdinand zorgde CR7 wel voor gefronste wenkbrauwen met enkele opvallende uitspraken. "Ik respecteer iedereen, maar ..."

53 miljoen and counting.



Het is een understatement om de lancering van het Youtube-kanaal van Cristiano Ronaldo een succes te noemen. Na een goeie week passeerde de Portugees al populaire artiesten zoals Billie Elish en Bad Bunny. Straks volgen ook Ariana Granda, Ed Sheeran en Taylor Swift. Straf. Ronaldo doet dan ook de nodige inspanningen om zijn gloednieuwe account nieuwswaardig te houden. Door onder meer filmpjes met zijn kinderen en partner Georgina Rodriguez te posten. Woensdag volgde ook een interview met zijn ex-ploegmaat Rio Ferdinand. De twee Manchester United-maatjes bespraken verleden, heden en toekomst van Ronaldo. Het doelpuntenfenomeen verklapte onder meer dat hij één legendarische mijlpaal nog absoluut hoopt te bereiken in zijn carrière. "Ik wil 1.000 goals scoren", klonk het overtuigd bij Ronaldo, die eerder deze week nummer 899 tegen de netten prikte.

"Als ik geen blessures heb, is dat voor mij het belangrijkste doel. 1.000 doelpunten is de beste mijlpaal die ik kan bereiken in het voetbal." Wanneer Ferdinand opwerpt dat eerder onder meer Pelé en Di Stefano daarin slaagde, maakt Ronaldo een belangrijke nuance. "Kijk, ik respecteer hen, maar ik heb álle video's van mijn goals. En als je er nog meer wilt, kan ik die vanop training ook tonen."

Een uitspraak die bij vele nostalgici en vooral Braziliaanse kijkers in het verkeerde keelgat schoot.



Ronaldo leek met zijn woorden namelijk de geloofwaardigheid van Pelé zijn record in twijfel te trekken. Onder meer het officiële account van de Braziliaanse competitie reageerde door een video van één van Pelé's treffers te posten. Samen met de veelzeggende caption: "Op video!"