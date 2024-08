VIDEO - Siuuubscribe! Cristiano Ronaldo deelt familiegeluk met gouden plaat voor gloednieuw Youtube-kanaal

Cristiano Ronaldo is bigger than football.

Amper negentig minuten na de lancering van zijn eigen Youtube-kanaal hadden een miljoen mensen zich al ingeschreven. Nooit eerder werd de kaap van een miljoen abonnees zo snel bereikt op YouTube.

De 39-jarige Portugese voetbalster bereikte al een omvangrijk publiek via zijn sociale media. Daarop postte Ronaldo woensdag: "Het wachten is voorbij. Mijn YouTube-kanaal is eindelijk hier. Schrijf jullie nu in en vergezel me op deze nieuwe reis."

De vijfvoudige Gouden Bal heeft 112,5 miljoen volgers op X, 170 miljoen op Facebook en 636 miljoen op Instagram. Enkele uren nadat hij op YouTube zijn eerste filmpje postte, had de aanvaller van Al-Nassr er al bijna zes miljoen geabonneerden. In 24 uur tijd tikte de teller al 10 miljoen volgers aan, nog een record.

Inmiddels plaatste hij al elf filmpjes online. Die werden 426.000 tot 2,6 miljoen keer bekeken. Is er nog een record in de maak?



"Siuuubscribe", zou hij zelf zeggen.



En dat hij maar wat blij is met deze nieuwe mijlpaal, toont een filmpje op Instagram. Papa Ronaldo showt zijn kinderen trots de gouden YouTube-plaats (gekregen voor 1 miljoen volgers), die vinden het allemaal geweldig en delen enthousiast in de vreugde.