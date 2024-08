Laurens Devos is alweer "favoriet nummer 1" voor goud: "In 2028 wil ik ook op de Olympische Spelen staan"

Laurens Devos (24) is een atleet met torenhoge dromen. Onze landgenoot won op de Paralympische Spelen van 2016 en 2020 goud in het tafeltennis en is ook in Parijs dé te kloppen man. Maar Devos durft al veel verder te kijken dan zijn gouden ambities van dit jaar. "In LA 2028 wil ik de Paralympische en Olympische Spelen combineren", deelt hij zijn plannen.

Tafeltennisser Laurens Devos staat voor een loepzuivere hattrick.

Na zijn gouden medailles in Rio de Janeiro en Tokio, zijn alle ogen in de Parijse tafeltenniszaal opnieuw op onze landgenoot gericht.

En dat weet de nog altijd maar 24-jarige Belg maar al te goed. "Ik ben weer favoriet nummer 1", steekt hij zijn rol niet onder stoelen of banken. "Ik wil mijn titel natuurlijk verlengen."

"Maar iedereen wil de beste zijn, iedereen traint hard en iedereen zal klaar zijn om die gouden medaille te veroveren. Enfin, ik ook", voegt Devos er snel aan toe. "Ik ga mijn uiterste best doen."

"In het dubbelspel zijn we trouwens pas het 6e reekshoofd, dus daar gelden Marc Ledoux en ik niet als favorieten voor de medailles. Maar daar kunnen we misschien verrassen."

Aan ervaring zal het alvast niet liggen op zijn derde Spelen. Toch voelt het telkens een tikkeltje anders. "Het is altijd een unieke ervaring. Rio was heel ver, in Tokio waren er geen fans en nu is het heel dicht bij huis."

Fans zullen er deze keer dus wel zijn voor onze landgenoot. "Als ik de halve finale haal in het enkelspel, tenminste. Dan hebben mijn familie en mijn straat een supportersbus ingelegd."

Als dat geen motivatie is om het ver te schoppen.