Victor Campenaerts kondigt in ludieke video met Van Aert overstap naar Visma-Lease a Bike aan: "Extra brommertje"

Victor Campenaerts reed al voor de Nederlandse wielerploeg, toen als Team LottoNL-Jumbo, in 2016 en 2017. Nu keert hij voor 3 jaar terug naar de opvolger, Visma-Lease a Bike.



Hij verlaat Lotto-Dstny na 3 jaar waar hij in de afgelopen Tour zijn grootste zege boekte, een rit in de Tour de France. Maar in het bericht van Visma-Lease a Bike staat dat hij nog grotere ambities heeft.



"Doorheen mijn carrière heb ik altijd ambitieuze, maar realistische doelen gehad. Ik heb ze vaak weten bereiken, zoals in de vorige Tour. Mijn ultieme doel is om de Ronde van Frankrijk te winnen."



"Ik kan dat zelf niet, maar ik kan een succesvol deel van de ploeg zijn om die overwinning te behalen. Met dat doel kijk je automatisch naar Visma-Lease a Bike. Ik hoop dat ik de selectie voor de Tour haal."



"Dit team is de maatstaf als het op rittenkoersen aankomt, dus ik ben heel blij met mijn terugkeer."



Campenaerts kondigde zijn transfer aan met een vlog. Wout van Aert verwelkomde hem alvast.

"Ik kan nog wel een extra brommertje gebruiken", zei de kopman over zijn nieuwe ploegmaat, bij wie hij nu zal moeten figureren in zijn vlog. "We zullen zien of je er wel in past."