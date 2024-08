Manon Claeys en Joachim Gérard zijn de Belgische vlaggendragers tijdens openingsceremonie

Emma Meesseman en Jérôme Guéry mochten met de Belgische vlag wapperen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Nu zijn ook de vlaggendragers voor de openingsceremonie van de Paralympische Spelen bekend. Die eer gaat naar amazone Manon Claeys en rolstoeltennisser Joachim Gérard . "We zijn blij dat we kunnen rekenen op straffe atleten als Manon en Jo", verklaarde delegatieleider Olek Kazimirowski de keuze. "We vinden het ook belangrijk dat een man en vrouw die taak op zich willen nemen." Claeys en Gérard reageerden erg gelukkig op de keuze. "Als trotse paralympische atlete voel ik me enorm vereerd met deze opdracht," zei Claeys. "We hebben een rol te spelen als rolmodel voor mensen met een beperking, maar ook voor anderen, omdat we laten zien dat alles mogelijk is als je niet opgeeft..."

"Het geeft me een extra boost om België trots te maken. Dat gezegd zijnde, weet ik niet echt wat ik van die ceremonie moet verwachten. Deelnemen aan de openingsceremonie in Tokio was al heel indrukwekkend. Maar hier, met de vlag, het publiek en de legendarische locaties... Ik heb nu al kippenvel."



Gérard was ontroerd bij het horen van de aankondiging. "Het is een grote eer. Zelfs voor een 'oude rot' als ik is het iets buitengewoons, zeker nu het mijn laatste Spelen zijn. Hopelijk kan ik Paralympic Team Belgium de weg naar de overwinning tonen en de jongere atleten inspireren vanuit mijn ervaringen."



De Belgische delegatie op de Paralympische Spelen in Parijs bestaat uit 29 atleten. Drie jaar geleden in Tokio waren amazone Michèle George en goalballer Bruno Vanhove de Belgische vlaggendragers. Rolstoelsprinter Peter Genyn droeg de driekleur tijdens de sluitingsceremonie in de Japanse hoofdstad.