Sterren voor Classic Brugge-De Panne: Belgische sprintersbenen aan de macht, Milan-tandem op 2e rij

Met een val in Nokere Koerse en een felbevochten editie van Milaan-Sanremo had Philipsen niet de ideale aanloop. Maar met zijn vorm zit het normaal gezien nog altijd snor.

In zijn laatste 4 sprintjes op WorldTour-niveau trok de Europese kampioen telkens aan het langste eind. Flitst de Europese kampioen in De Panne naar een indrukwekkende 5 op een rij?

De grote uitdager van de 2 Belgen is de Italiaanse bonk Jonathan Milan. In zijn 4 rechtstreekse duels met Merlier dit jaar staat het 2-2. In zijn enige duel met Philipsen ging Milan wel kopje-onder in Kuurne.

Nog een Milan met 2 sterren achter zijn naam is onze landgenoot Milan Fretin. De katterappe man van Cofidis schoof dit jaar enkele banken op in de sprintklas. Bevestigt hij in een sterk gestoffeerd sprintersveld?

Olav Kooij tankte dan weer vertrouwen in Italië met ritwinst in de Tirreno en een knappe 8e plek in Milaan-Sanremo.