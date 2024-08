Romeo Lavia opnieuw op de sukkel? Jonge Belg niet in Chelsea-selectie door hamstringblessure

Een week na zijn glansprestatie tegen Manchester City zijn er alweer zorgen om Romeo Lavia. De jonge middenvelder van Chelsea zit niet in de selectie tegen Wolverhampton wegens een "lichte irritatie" aan zijn hamstring. Lavia stond zowat heel het vorige seizoen al aan de kant door een hardnekkige dijbeenblessure.

Met een uitstekende wedstrijd tegen Manchester City gooide Romeo Lavia (20) vorige week opnieuw hoge ogen in de Premier League. De jonge Belg imponeerde in de basis bij Chelsea en blonk uit met zijn balvastheid en technisch vernuft.

Maar een week later zijn er - alweer - zorgen om de fragiele Lavia. Onze landgenoot werd zondag opnieuw in de basis verwacht bij Chelsea tegen Wolverhampton, maar haalt niet eens de selectie. De reden: een hamstringblessure.

Chelsea-coach Enzo Maresca sprak over een "lichte irritatie aan zijn dij", maar suste meteen en noemde de blessure "niets ernstig". Toch is er ongerustheid, want Lavia miste zowat het hele voorbije seizoen door een hardnekkig dijbeenprobleem.

Lavia kwam vorig seizoen bij Chelsea tot amper 32 minuten. Met zijn 67 minuten tegen City verdubbelde de middenvelder vorig weekend dat aantal speelminuten al.

De blessure zou ook roet in het eten kunnen gooien van Domenico Tedesco. De bondscoach maakt vrijdag 30 augustus zijn selectie bekend voor de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Israël en Frankrijk. Daarin heeft hij wellicht een plekje voor Lavia.