Renaat en José zien "het ene vraagteken na het andere" in de Vuelta: "Alleen bij Enric Mas zijn er geen"

ma 26 augustus 2024 06:11

Een bewogen eerste week in de Vuelta leverde ons commentaarduo Renaat Schotte en José De Cauwer veel stof op om over na te praten. Naast het rapport van de Belgen bogen ze zich ook over de onvoorspelbare strijd om de rode trui. "Roglic kreeg hét moment op een schoteltje aangeboden, dan is hij niet goed genoeg om tijd te pakken op O'Connor."

Renaat: "Een simpele openingsvraag. Gaat Ben O'Connor deze Ronde van Spanje winnen?" José: "Ik dacht in deze etappe een deel duidelijkheid te krijgen, maar het is het ene vraagteken na het andere. Alleen bij Enric Mas heb ik geen vraagtekens." "Hij lijkt mij goed, terwijl ik bij Primoz Roglic problemen zie opduiken. In principe had hij Mas moeten volgen." Renaat: "Zullen Roglic en co. zich die zes en een halve minuut van donderdag aan Ben O'Connor nog beklagen?" José: "Dat doen ze nu al. Met een hele goede Felix Gall bij hem in de buurt heeft hij een sterke ploeg ter beschikking." Renaat: "Wordt Richard Carapaz dan zijn grote uitdager?" José: "Die aanval heeft heel veel energie gekost. De vraag is of hij dit een paar keer kan doen. Nu is Carapaz wel echt een taaie aanvaller. Dat is niet iemand die zomaar door het ijs zal zakken. Het is een hele open Ronde van Spanje."

Het schoteltje voor Roglic

Renaat: "Hoe schat jij het nummertje van Carapaz in? Op een bepaald moment had hij meer dan 4 minuten voorsprong." José: "Hij reed 3 minuten dicht op Adam Yates en dan kom je jezelf tegen. Dat overkwam ook Yates naar het einde toe en ook Mas maakte die verkeerde move in de afdaling. Jammer want hij had wel wat voorsprong verdiend." "Maar ik zie wel een Mas die meer durft dan andere jaren. Is dat omdat hij beter is of omdat hij er gewoon vol voor wil gaan?"

Roglic kreeg hét moment op een schoteltje aangeboden. Dan is hij niet goed genoeg om tijd te pakken op O'Connor. José De Cauwer

Renaat: "Welke indruk gaf Roglic jou?"

José: "Niet zo'n goede. In principe moet hij Mas kunnen volgen wanneer hij op die steile strook gaat. Roglic moet wel tijd nemen op O'Connor, hé. Maar hij deed nog geen poging om mee te gaan."

"Normaal moet hij het zelf doen, maar nu kreeg Roglic hét moment op een schoteltje aangeboden. En hij volgt niet. Dus is hij niet goed genoeg om tijd te pakken op O'Connor."

Het rapport van de Belgen

Renaat: "Hoe kijk jij terug op de prestaties van onze landgenoten in die lange eerste week van 9 etappes?" José: "Ik zag weer een hele gretige Wout van Aert op zondag. Waarom nog zoveel geven? Dat is typisch Van Aert." "Lennert Van Eetvelt was goed, maar botste onder meer door de hitte op wat limieten. Dit is ook slechts een tussenstap voor hem. We moeten nu zijn rekening nog niet maken." "Pas op het einde van deze Vuelta kunnen we zeggen of hier nog veel meer in zit. Hij is wat weggeslagen, maar kan nog perfect top 10 rijden."

Je kan veel weten en meten, maar ook bij Visma-Lease a Bike hadden ze dit niet zien aankomen. Anders zet je Uijtdebroeks niet in de Vuelta. José De Cauwer

Renaat: "Helaas niet echt in goede doen: Cian Uijtdebroeks."

José: "Het blijkt dat je veel kan weten en meten, maar ook bij Visma-Lease a Bike hadden ze dit niet zien aankomen. Anders zet je hem niet in de Vuelta."

"Het zou absoluut kunnen dat het probleem aan de liesslagader pas hier is opgedoken. Dan brengt het niet op om hem verder te laten rijden. Er moet een grondige analyse komen."