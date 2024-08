"Ik heb het in onze familie kunnen houden": Tinne Gilis verovert tweede Europese squashtitel

2019: Nele Gilis. 2022: Tinne Gilis. 2023: Nele Gilis. 2024: Tinne Gilis. Voor de 4e keer op een rij hebben de zussen Gilis het EK squash naar hun hand gezet. Nele nam dit jaar niet deel, Tinne klaarde de klus. "Ik was opgelucht dat ik het kon afmaken."

Tinne Gilis klopte een Française in de finale in Cuenca. "Ik won de eerste twee sets vlot, maar daarna kwam zij beter in de match met wat tactische aanpassingen", doet ze haar verhaal.

Gilis dacht naar eigen zeggen te veel na. "Ik verloor mijn concentratie, maar ik heb het in de vierde set weer naar me toegetrokken. Ik was toch opgelucht dat ik het kon afmaken."

Voor Tinne is het haar tweede Europese titel na haar primeur in 2022. "Ik herinner me die eerste titel nog goed, maar het leek anderzijds al zo lang geleden."

"De titel blijft nu al 4 jaar in de familie", lacht Tinne, die het in Spanje niet hoefde op te nemen tegen zus Nele.

"Ze heeft bij het einde van het vorige seizoen veel blessures gehad. Het wordt een heel druk seizoen en daardoor wilde ze nog wat extra rusten."

"Het is jammer dat ze niet heeft kunnen spelen, maar ik heb de titel wel in onze familie kunnen houden."