Rigoberto Uran houdt breuk in heup over aan val in Vuelta: einde carrière?

Rigoberto Uran reed met de Vuelta zijn laatste grote ronde. In rit 6 ging het mis. "Röntgenfoto's hebben een breuk aangetoond in de grote trochanter van de linkerheup", meldde zijn Amerikaanse team EF Education-Easy Post op sociale media.



"Hij hoeft niet geopereerd te worden en gaat naar huis om te herstellen. Dit is niet de manier waarop we zijn laatste dans wilden zien eindigen."



Het is nu de vraag of Uran tijdens zijn afscheidsseizoen alsnog in actie zal kunnen komen.



Uran eindigde in zijn carrière onder meer als tweede in de Tour en de Giro, won 4 ritten in grote ronden, maar is vooral ook bekend voor zijn beruchte omkijkmanoeuvre in de olympische wegrit van Londen 2012, waarvan Aleksander Vinokoerov profiteerde.