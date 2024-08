Zelfs e-mail of belletje is verboden, maar hoe controleert F1 dat teams niet aan wagen werken tijdens zomerbreak?

wo 21 augustus 2024 13:56

Het woord "shutdown" is misschien wel het meest geliefde én gevreesde woord in de Formule 1. Tijdens de zomerpauze moeten teams verplicht twee weken de deuren sluiten en mogen ze niet aan de wagen werken. Een zegen voor de rijders, die vakantie krijgen. Maar wat houdt teams tegen om niet stiekem door te ontwikkelen? Een duik in het F1-wetboek.

Wie er zich aan waagt om F1-rijders te volgen op sociale media, heeft ze onmogelijk kunnen ontwijken. Foto's van zonovergoten stranden, luxeboten, cocktails, uitjes met vrienden, ... Aan zomerse ontspanning geen gebrek bij de 20 laagvliegers op vier wielen. Uiteraard een logisch gevolg van de zomerbreak. Een periode van twee weken waarin de wagens verplicht achter slot en grendel moeten. Zelfs nadenken over verbeteringen is bijna verboden. De hoofdrolspelers maken er vlijtig gebruik van om met volle teugen te genieten, voor ingenieurs en teambazen vooral een oefening in loslaten.

Lewis Hamilton ontdekt Afrika op de rug van een kameel. Max Verstappen waagt zich aan een Mexicaans buffet. Valtteri Bottas ontspant in een jacuzzi. George Russell trekt naar een Taylor Swift-concert. Charles Leclerc laat eens een boot brullen. Lando Norris duikt dan weer in de zee met een kleimasker. Carlos Sainz beteugelt de golven. Alex Albon zoekt Zwitserse hoogtemeters op met zijn vriendin. Oscar Piastri test zijn reactiesnelheid tijdens een potje padel. Zoals steeds zoekt Yuki Tsunoda culinaire hoogstandjes op.

Slot, grendel en strikte regels

De wet is de wet en die is hard. In dit geval zwaait artikel 24.1 van het F1-wetboek de plak. Daarin staat te lezen dat "elk team over een periode van 14 dagen in de maanden juli/augustus het werk volledig moet stilleggen". Concreet: geen enkel hersenspinsel om de wagen sneller te maken mag op een tekenbord verschijnen. Ook onderzoek of de ontwikkeling van onderdelen is niet toegestaan. De windtunnel? Die blijft zeker gesloten voor tests. "We raken de fabriek niet binnen, hebben geen toegang tot onze mails en mogen zelfs niet bellen met collega's over werk", deelt een werknemer van renstal Williams, die alles netjes opbergt voor een mini-zomerslaap. Dat allemaal voor de rust van iedereen betrokken bij de dagelijkse werking én om binnen de o zo belangrijke cost cap - het maximum uitgaven in een jaar - te blijven van de F1.