Uittredend Europees kampioen halve triatlon Pieter Heemeryck "hoopt op herhaling": "Maar zal topdag nodig hebben"

Zondag vindt het Europees kampioenschap halve triatlon plaats in Estland met onze landgenoot Pieter Heemeryck als uittredende kampioen. Hij kende voorlopig nog geen geweldig seizoen, maar hoopt vanaf het EK te pieken naar het 2e seizoensdeel. "De bedoeling is om nu top te zijn."

Vorig jaar kroonde Pieter Heemeryck zich in Estland tot Europees kampioen op de halve triatlon. Ook dit jaar vindt het EK daar plaats, al is er een noodzakelijke verandering gebeurd in het parcours. Een wijziging waar het olympisch comité een puntje aan kan zuigen.



"Het zwemparcours is veranderd omdat de kwaliteit van het water niet goed genoeg was", weet Pieter Heemeryck te vertellen naar aanloop van het EK. "Zo zullen we dit jaar niet in een meer zwemmen, maar wel in de zee. Gelukkig verloopt de communicatie een pak beter dan op de Olympische Spelen. Nu wordt er wel aan de atleten gedacht en werd er op korte termijn een waardige locatie gevonden."



Ik ben nog aan het wachten op een prestatie zoals die van vorig jaar. Pieter Heemeryck

Heemeryck hoopt dan ook na een hoogtestage zijn beste benen te vinden op het EK, want voorlopig verliep het seizoen met wat ups en downs.



"Ik ben matig tevreden over mijn huidig seizoen, al heb ik ook wat pech gekend. Ik werd 3e in Singapore en had nog een paar goede resultaten, maar ik ben nog aan het wachten op een prestatie zoals die van vorig jaar waarvan je denkt dat dat toch weer een stap hogerop is."



"Die prestatie zal hopelijk in het 2e deel van dit jaar komen, want nu komen de belangrijkste afspraken eraan. We hebben ook bewust gekozen om nu pas 100% in topvorm te zijn, want die topvorm kan je geen 9 maanden lang aanhouden. Maar de bedoeling is dus om nu top te zijn."

"Europese titel smaakt naar meer"

Heemeryck is titelverdediger zondag en zal proberen om die titel te verlengen.



"Voig jaar was een echte succeservaring. Ik had toen een van die dagen die je meestal maar 1 keer per jaar hebt. Ik was vrij vlug alleen weg tijdens het fietsen, maar dit jaar zie ik het zo niet gebeuren. Met de huidige startlijst verwacht ik dat de beslissing in het looponderdeel gemaakt zal worden."



"Maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben en ik hoop natuurlijk op een herhaling van vorig jaar. Al wil iedereen die aan de start staat winnen, natuurlijk. Maar ik heb al een keer kunnen proeven van die Europese titel en dat smaakt naar meer. Ik ben wel realistisch en nuchter genoeg om te beseffen dat ik daarvoor een topdag nodig zal hebben."

Andere Belgische kanshebbers

Met Jonathan Wayaffe, Louis Heukemes, Bart Aernouts en Jelle Geens staan er nog 4 andere Belgen aan de start. Vooral van die laatste 2 verwacht Heemeryck wel iets.



"Omdat er vorig weekend al een Ironman afgewerkt werd in Frankfurt en door de Olympische Spelen kan het wel eens een speciale wedstrijd worden. Dat kan positief uitdraaien voor de Belgen."



"Jelle Geens zou wel eens kunnen winnen. Hij zal gemotiveerd zijn na Parijs, dus dat kan leuk worden. Bart Aernouts is dan weer een beetje op zijn retour, maar zal er als Europees kampioen van 2014 vol voor gaan."



"De grootste concurrentie zal wellicht uit Duitse hoek komen. Al kan er altijd een verrassing uit de bus vallen. Zo staat er een Griek aan de start die heel weinig wedstrijden meedoet, maar wel snel kan lopen."



Jelle Geens op de Olympische Spelen.

Na het EK focussen op Hawaï