Hoe ziet toekomst van Alison Van Uytvanck eruit nu ze tenniscarrière stopzet? "Er is nog zoveel meer in het leven"

"Dat is iets waar elk kind dat begint te tennissen van droomt en ik heb dat wel kunnen bereiken. Dus ik ben daar alleen maar trots op, maar als het op is, is het op en daar moet ik gewoon eerlijk in zijn."

Hoe de toekomst van Van Uytvanck er concreet zal uitzien, weet ze nog niet. "Maar er is nog zoveel meer in het leven. Ik ben in november een kinepraktijk opgestart met mijn vrouw. We willen ook een gezin uitbouwen en daar dacht ik steeds meer aan."

Alison Van Uytvanck is niet langer proftennisster. "Het fysieke heeft er natuurlijk ook mee te maken, maar het is vooral mentaal op. Mezelf iedere dag pushen, alleen reizen, voor elk punt gaan... Ik kon dat op den duur niet meer opbrengen zoals het zou moeten zijn."

Van Uytvanck werd doorheen haar carrière geteisterd door blessures. "Of ik meer bereikt had zonder al die tegenslagen? Mijn rugblessure kwam vooral op een heel ongelegen moment, toen ik heel goed aan het spelen was. Ik stond 40e in de wereld en kon mijn ranking alleen maar verbeteren, want ik had niets meer te verdedigen."

"Het hoogtepunt van mijn carrière is natuurlijk die kwartfinale op Roland Garros, al bijna tien jaar geleden. Maar ook de vierde ronde op Wimbledon, waar ik Muguruza versloeg in de ronde ervoor, en mijn vijf WTA-titels waren het summum", vertelt Van Uytvanck trots.

"Momenteel is er nog geen concreet plan. Voor coaching sta ik wel open, want ik heb veel ervaring en ik weet hoe het is om op een grote baan te staan met heel veel druk. Ik kan zeker ook nog dingen bijleren, want ik ben niet geschoold om iemand technisch bij te schaven."

Nu Van Uytvanck een kinepraktijk heeft opgestart, zien we haar misschien ook terug in het tennis. "Ik heb eerst gekozen voor mezelf, maar als er aanvragen komen, wil ik daar wel over nadenken."

Nu Alison Van Uytvanck afscheid neemt van het professionele tennis, moeten we even kijken naar de toekomst van het Belgische tennis.

"Natuurlijk hebben we Elise Mertens nog. Zij is een vaste waarde en bereikt altijd de 3e of 4e ronde van een groot toernooi. Als ik dan naar de jongere speelsters kijk, moeten we rekenen op een Hanne Vandewinkel of Sofia Costoulas. Maar zij zijn nog jong en we moeten hen nog wat tijd geven."

"Het zal sowieso niet makkelijk worden om in de top 100 te geraken. Dat is toch nog altijd een grote stap, maar het is zeker mogelijk voor hen en ik hoop oprecht dat het hen lukt."

Met Elise Mertens (WTA-32) en Greet Minnen (WTA-74) hebben we maar 2 Belgische tennissters in de top 100. Maar volgens Van Uytvanck ligt de toekomst van het Belgische tennis in veilige handen.