Alison Van Uytvanck stopt op 30-jarige leeftijd met tennissen: "Geen motivatie meer om me volledig te geven"

Alison Van Uytvanck stopt met tennissen. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op Instagram. De 30-jarige Van Uytvanck zegt dat het "geen gemakkelijke beslissing was", maar dat ze na haar ernstige blessure vorig jaar "fysiek en vooral mentaal heeft afgezien". Van Uytvanck bereikte in 2015 de kwartfinales van Roland Garros, haar hoogste ranking was nummer 37.

"Hallo allemaal", begint Alison Van Uytvanck haar bericht op Instagram. "Ik zou graag willen zeggen dat ik heb besloten om mijn carrière als professioneel tennisspeelster momenteel stop te zetten."

"Het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik heb niet meer dezelfde motivatie die nodig is om me volledig te geven, voor elk punt te vechten en de wereld rond te reizen", gaat Van Uytvanck verder. "Ik heb het laatste jaar fysiek en vooral mentaal heel veel afgezien toen ik terugkwam uit een ernstige blessure."

"Ik wil nu focussen op mezelf en ontdekken wat het leven nog te bieden heeft naast het tennis. Daarom kan ik niet zeggen of en wanneer ik mijn passie voor tennis zal terugvinden."

"Ik wil iedereen bedanken die me doorheen mijn carrière gesteund heeft. Het was een rollercoaster, maar met 5 titels en een kwartfinale op Roland Garros is mijn kinderdroom werkelijkheid geworden."

"Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor dit hoofdstuk in mijn leven, maar ik kijk er nu naar uit om een nieuw te beginnen. Tennis zit voor altijd in mijn hart."

Van Uytvanck is nog maar 30 jaar, een relatief jonge leeftijd om te stoppen met professioneel tennis, maar werd doorheen haar carrière geteisterd door blessures en zakte weg naar plaats 228 op de WTA-ranking.

Ze behaalde in 2015 de kwartfinales op Roland Garros, in 2018 de vierde ronde op Wimbledon en mocht 5 WTA-titels op haar naam schrijven. Haar hoogste ranking was nummer 37 van de wereld in 2018.