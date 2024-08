Justine Ghekiere hoopt op eerste klim bollentrui te verzegelen: "Ben benieuwd, want heb weinig kunnen slapen"

Op een zucht van een stukje Belgische Tourgeschiedenis. Justine Ghekiere moet in de slotrit standhouden op de laatste drie klimmen van de Tour om ons land een eerste bollentrui te bezorgen bij de vrouwen. Dat hoopt ze te doen door alweer in de vroege vlucht te gaan. "Op de eerste klim ligt mijn finish, daarna hoop ik te genieten", deelt Ghekiere.

Gisteren overtrof ze haar stoutste verwachtingen, vandaag staat Justine Ghekiere toch niet zonder twijfels aan de start van de slotrit.

"Ik ben benieuwd wat vandaag zal geven", glimlacht de Belgische. "Het was enorm veel gisterenavond. Ik heb moeilijk kunnen slapen. Maar ik hoop dat de adrenaline en nog wat cafeïne mij vandaag nog zullen helpen om vol voor punten voor bergklassement te gaan."

Want bij haar grootste triomf uit haar leven, komt natuurlijk veel mediabelangstelling kijken.

"De aandacht is echt immens. Het is overweldigend. Ik probeer ervan te genieten, maar het is veel", deelt Ghekiere haar dubbel gevoel.