Vollering geeft gele trui niet op na kleine opsteker: "Niewiadoma was héél zenuwachtig"

Demi Vollering geeft haar droom van een tweede eindzege op een rij in de Tour de France Femmes nog niet op. Ze liep 4 bonificatieseconden in op gele trui Kasia Niewiadoma, wat haar zelfvertrouwen een boost gaf. "Dat was wel een lekker gevoel."

Demi Vollering moet nog altijd 1 minuut en 15 seconden goedmaken om haar valpartij van eergisteren uit te wissen. Toch al 4 seconden minder dan vanochtend, met dank aan de bonificaties.

Het had het geloof van Vollering in een goede afloop toch versterkt. "Ik wilde Kasia Niewiadoma toch wel even zenuwachtig maken", zei ze bij de NOS.

"Ze was héél zenuwachtig en keek voortdurend achterom. Ze was heel bang dat ik zou aanvallen, had ik het idee. Dat was wel een lekker gevoel."

Vollering heeft nog last van haar val, maar in de slotrit naar Alpe d'Huez is nog veel mogelijk. "Of het lukt of niet, zien we achteraf wel. Ik probeer nuchter te blijven en niet te veel druk op mijn schouders te leggen."

"Ik hoop dat ik goed genoeg zal zijn, maar het blijft spannend. Ik kan er heel lang over praten, maar we zullen het morgen wel zien."

Maakt Niewiadoma zich echt zorgen? De Poolse liet alvast geen barstjes in haar pantser zien. "Ik voelde me goed", zei ze. "Morgen is het wat steiler en langer klimmen. Ik verwacht dus wel dat Demi zal aanvallen aan de voet van Alpe d'Huez."